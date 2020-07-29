МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Количество выявленных поддельных денежных знаков Банка России во втором квартале текущего года снизилось на 31,5% по сравнению с первым кварталом, меньше всего подделывают купюры в 50 рублей, сообщил ЦБ.

"Уровень фальшивомонетничества остается стабильно низким. Во втором квартале 2020 года количество выявленных в банковской системе Российской Федерации поддельных денежных знаков Банка России сократилось на 31,5% по сравнению с первым кварталом 2020 года и составило 7725 штук", — говорится в сообщении.

Среди выявленных подделок обнаружено 6155 поддельных пятитысячных банкнот, 1191 поддельная банкнота номиналом 1000 рублей, 206 поддельных двухтысячных банкнот.

Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 50 рублей (три). Вместе с тем, было выявлено 58 поддельных монет номиналом 10 рублей и четыре поддельные монеты номиналом 5 рублей.

Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном федеральном округе.

Количество выявленных в РФ поддельных купюр зарубежных стран во втором квартале 2020 года достигло исторического минимума, свидетельствуют данные Банка России.

Поддельных банкнот иностранных государств во втором квартале 2020 года было выявлено 344 штук, что на 26,6% меньше, чем в первом квартале. Из них в апреле обнаружено 156 подделок, в мае — 76, в июне — 112. Среди выявленных подделок большинство составили поддельные доллары США (306 штук). Поддельных банкнот евро обнаружено 28 штук. Кроме того, были обнаружены поддельные китайские юани (10 банкнот).

В предыдущем квартале было выявлено 469 поддельных иностранных купюр (120 подделок в январе, 119 в феврале и 230 подделок в марте). Среди выявленных купюр большинство также составляли поддельные доллары США (410 штук). Поддельных банкнот евро обнаружено 42 купюры, также было выявлено 17 поддельных юаней.