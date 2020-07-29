МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Размер рекомендованного семейного дохода, необходимого для комфортного обслуживания среднего ипотечного кредита в России, снизился за полгода на 10,4% и по итогам июля составил 63,3 тысячи рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй.

"По состоянию на конец июля 2020 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, снизился по сравнению с январем текущего года на 10,4% и составил 63,3 тысячи рублей. Основной причиной сокращения данного показателя стало снижение за последние полгода средней ставки по ипотечному кредиту на 1,6 процентного пункта", — отметили в компании.

Самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода для комфортного обслуживания ипотечного кредита среди российских регионов зафиксирован в Москве (132,4 тысячи рублей), Московской области (94,8 тысячи), Санкт-Петербурге (81,2 тысячи), Ленинградской области (74,4 тысячи) и Ханты-Мансийском АО — Югре (71,8 тысячи).

А наименьшее значение данного показателя было отмечено в Кировской области (44,7 тысячи рублей), Алтайском крае (45,2 тысячи), Челябинской области (46,1 тысячи), Удмуртской Республике (47,8 тысячи), а также в Вологодской области (48,3 тысячи).

При этом наиболее серьезную динамику снижения данного индикатора и, соответственно, роста доступности ипотеки для населения демонстрируют Москва (-16,4%), Приморский край (-16,2%), Саратовская область (-15%), Ставропольский край (-13,9%) и Иркутская область (-13,6%). Незначительное увеличение показателя рекомендованного семейного дохода (и, соответственно, снижение доступности ипотеки) было зафиксировано только в Красноярском крае (+0,3%).

Показатель рекомендованного семейного дохода является индикатором доступности ипотечного кредитования для населения и фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи (домохозяйства) по ипотеке к ее ежемесячным доходам. Рассчитанный НБКИ показатель исходит из того, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне одной третьей.