МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы компаний "ВТБ Лизинг" в первом полугодии 2020 года по МСФО выросла на 21,2%, до 6,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.

Выручка компании по итогам первого полугодия выросла на 5,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 29,1 миллиарда рублей. Лизинговый портфель за год вырос на 13,6%, до 430 миллиардов рублей.

За прошедшие шесть месяцев "ВТБ Лизинг" заключил более 11 тысяч новых договоров с клиентами. Стоимость нового бизнеса составила 50,6 миллиарда рублей, при этом 24,2% пришлось на легковые автомобили, 14,2% — на грузовой автотранспорт, 38,5% — на железнодорожную технику, а 14,3% — на спецтехнику.

В первом полугодии "ВТБ Лизинг" активизировал работу с клиентами по поставкам телекоммуникационного оборудования, оргтехники и компьютеров. Объем нового бизнеса в данном сегменте составил 2,2 миллиарда рублей. В январе-июне 2019 года таких контрактов заключено не было.

Более чем в два раза выросли объемы нового бизнеса ГК "ВТБ Лизинг" в Санкт-Петербурге, до 6,5 миллиарда рублей (12,8% от общих объемов по группе). "ВТБ Лизинг" активно развивает работу в регионах за пределами Москвы и Московской области, благодаря чему доля приходящегося на них нового бизнеса выросла до 41,1% против 35% по итогам первого полугодия 2019 года", — отмечает компания.