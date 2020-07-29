МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Торгово-промышленная палата РФ предлагает наделить правом регулировать рынок лизинга не Банк России, а Минэкономразвития, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости письма главы ТПП Сергея Катырина в адрес первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Законопроект о регулировании лизинговых компаний, разработанный Минфином, в январе 2019 года прошел первое чтение в Госдуме. Наделить полномочиями регулятора рынка предполагалось ЦБ РФ. Ранее отраслевые ассоциации выдвигали ряд предложений, в частности дать такие права Минфину. Катырин в письме указывает, что в настоящее время законопроект находится в комитете Госдумы на доработке и подготовке ко второму чтению.

"По результатам многочисленных обсуждений лизингодатели и лизингополучатели сошлись во мнении, что регулирующим/надзорным органом лизинговой отрасли должно быть Министерство экономического развития Российской Федерации, а не Центральный Банк Российской Федерации, как предлагается первой редакцией законопроекта…. Прошу… рассмотреть предложение по смене на Минэкономразвития России… ко второму чтению законопроекта и возможность проведения… широкого обсуждения реформы", — говорится в письме.

Обоснованием этой позиции являются риски, которые могут возникнуть в случае придания лизинговым компаниям статуса некредитных финансовых организаций и регулирования отрасли Центробанком, что изменит правовую арендную основу лизинга "на кредитные отношения якобы с целью обеспечения финансовой стабильности лизингового сектора", пишет Катырин.

"В этом случае с большой долей вероятности произойдет монополизация лизингового рынка, закрытие большинства малых и средних компаний, удорожание лизинга для конечного потребителя, появление дополнительных административных барьеров и нагрузок", — опасается глава ТПП.