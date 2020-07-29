МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Выходец из группы ВТБ Евгения Ленская назначена заместителем председателя правления Россельхозбанка, сообщила кредитная организация в среду.

"На должность заместителя председателя правления АО "Россельхозбанк" назначена Евгения Ленская. В новой должности Евгения Ленская будет курировать работу маркетинга и коммуникаций банка и группы компаний", — говорится в релизе.

До прихода в Россельхозбанк Ленская занимала должность вице-президента по маркетингу и общественным связям "Почта банка".

Карьеру в банковском секторе Ленская начала в банке "Русский Стандарт". С 2007 года присоединилась к банку ВТБ24 сначала в качестве начальника управления продуктовых коммуникаций, а затем – заместителя директора департамента маркетинга и общественных связей. С 2014 занимала должность директора по маркетингу и общественным связям в "Лето банке", входившем в группу ВТБ. С 2016 года Ленская работала в "Почта банке", созданном на базе "Лето банка".

Россельхозбанк — ключевой кредитор АПК РФ и основной агент правительства по финансовой поддержке сектора. В собственности государства находится 100% акций банка. По данным рейтинга РИА Новости, Россельхозбанк на 1 мая занимал шестое место в российской банковской системе по размеру активов.