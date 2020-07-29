МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Сбербанк с сентября введет новый режим, при котором до 30% сотрудников независимо от эпидемиологической ситуации будут работать в удаленном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

"В Москве ситуация с короновирусом стабилизируется, поэтому в плановом порядке в течение нескольких недель в офисы выводится до 70% численности сотрудников. С 1 сентября также планируется введение нового формата работы, который предусматривает нахождение на удалённом режиме до 30% сотрудников независимо от эпидемиологической ситуации", — отметили в Сбербанке.

В настоящее время в целом по Сбербанку на рабочих местах находится свыше 70% сотрудников, а в отделениях банка уже вышли на работу 100% сотрудников, добавили в кредитной организации.

Все сотрудники банка, выходящие на очную работу, по-прежнему регулярно снабжаются необходимыми средствами индивидуальной защиты, соблюдают правила социальной дистанции, а также проходят бесплатное регулярное тестирование на коронавирус, подчеркнули в Сбербанке.