МОСКВА, 29 июл — Dow Jones. Основной темой для европейских банков в последние годы была реструктуризация бизнеса с целью повышения его доходности. И это по-прежнему важно, но появилась и новая тема: правительственный ответ на пандемию коронавируса.

Как и в случае с их американскими конкурентами, результаты Barclays и Deutsche Bank за 2-й квартал сочетали в себе высокую доходность инвестбанкинга с более слабыми цифрами в корпоративном и розничном подразделениях, на которые давят низкие процентные ставки и резервирование средств на потери по кредитам.

Кроме того, возникла заметная разница между результатами этих двух банков. Ключевой фактор риска для инвесторов в данный момент – это то, насколько хорошо основные рынки кредитной организации справляются как с медицинскими, так и с экономическим шоками, вызванными пандемией.

Deutsche Bank зарезервировал на потери по ссудам скромную сумму в 761 млн евро благодаря относительно неплохим перспективам немецкой экономики. Возможно, это слишком наивно, но МВФ ожидает, что Германия, домашний рынок банка, будет опережать Великобританию, США и других крупных европейских соседей.

Между тем Barclays в этом же квартале зарезервировал на потери по ссудам 1,6 млрд фунтов (2,06 млрд долларов). Теперь его общие резервы покрывают 2,5% от кредитного портфеля, что превышает аналогичный показатель Deutsche Bank более чем в два раза. У Barclays больше необеспеченной задолженности и задолженности по кредитным картам, но эта разница также объясняется относительным успехом Германии в сдерживании медицинских и экономических последствий Covid-19.

В Европе политика здравоохранения и большинство мер финансовой поддержки носили национальный характер. В Великобритании на миллион человек пришлось более 680 смертей от коронавируса, и МВФ прогнозирует, что экономика этой страны упадет на 10,2% в текущем году. Германия сдерживала вирус эффективнее – уровень смертности составил около 110 на миллион человек, – а также представила более обширный план бюджетных стимулов, чем ее европейские соседи. Как ожидается, экономика страны упадет только на 7,8%.

Новые правила торговли между ЕС и Великобританией, которые должны вступить в силу в конце этого года, также могут затронуть британскую экономику сильнее, чем экономики ее соседей из ЕС. Santander, банк с листингом в Испании, списал более 6 млрд евро гудвилла в своем британском бизнесе в этом квартале, подтвердив слабые перспективы британской экономики.

Эффективность по-прежнему имеет значение. Европейские банки за последние 10 лет умерили свои глобальные амбиции в ответ на стабильно сверхнизкие процентные ставки и избыток просроченных кредитов, образовавшийся вследствие финансового кризиса 2008 года и кризисов в еврозоне.

Barclays оптимизировал свой бизнес в конце 2017 года с целью сосредоточиться на рынках Великобритании и США и в настоящее время относительно компактен с соотношением затраты/прибыль около 57%. Это позволило банку показать рентабельность материального капитала во 2-м квартале в 2,9% против убытка в 0,6% у Deutsche Bank. Немецкий банк уже в течение года осуществляет очередной трехлетний план реорганизации, и его соотношение затрат и прибыли составляет 85%.

Инвесторы европейских банков снова начали уделять внимание страновому риску. Его важность, вероятно, будет лишь расти с развертыванием правительственных программ поддержки в ближайшие месяцы.

— Автор Rochelle Toplensky, rochelle.toplensky@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ