МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Часть россиян, которые получили выплаты на детей в июне и июле, направили эти деньги на возврат микрозаймов, пишет РБК со ссылкой на исследование платежного сервиса CloudPayments.

Как сообщал Банк России, по итогам первого квартала текущего 2020 года объем выданных населению микрозаймов составлял 177 млрд рублей. Во втором квартале портфель сократился, но обновленных цифр регулятор не публиковал.

В CloudPayments подсчитали, что начиная с апреля — начала периода режима самоизоляции в РФ — объем погашения онлайн-займов резко снизился.

Число переводов по погашению займов в микрофинансовые организации (МФО) начало расти только на второй неделе июня. С 1 июня, напомним, россияне начали получать единовременные выплаты на детей от трех до 16 лет.

Всплески возвратов займов в МФО зафиксированы в конкретные даты, когда "детские" деньги перечислили большинству граждан России.

"На наш взгляд, изменение тренда связано с тем, что полученные пособия помогли людям улучшить свое финансовое положение и постепенно начать закрывать скопившиеся долги",- прокомментировал гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.