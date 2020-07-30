МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в первом полугодии 2020 года снизилась на 39,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 287,2 миллиарда рублей, сообщил крупнейший российский банк.

За второй квартал банк получил чистую прибыль по МСФО в размере 166,7 миллиарда рублей, что на 33,4% меньше результата прошлого года.

Таким образом, показатели чистой прибыли Сбербанка за первое полугодие и второй квартал оказались выше консенсус-прогноза РИА Новости, составленного на основе опроса аналитиков. Эксперты ожидали, что прибыль крупнейшего российского банка за полугодие составит 262,9 миллиарда рублей, а за второй квартал — 142,4 миллиарда рублей.Сбербанк за первое полугодие 2020 года увеличил кредиты физлицам по МСФО на 4,9%, компаниям — на 5,2%, следует из материалов крупнейшего банка России.

Сбербанк за первое полугодие увеличил кредиты физлицам по МСФО на 4,9%, компаниям — на 5,2%.

Кредиты физлицам по состоянию на конец июня составили 8,27 триллиона рублей против 7,884 триллиона рублей на конец 2019 года, юрлицам — 14,582 триллиона рублей против 13,865 триллиона рублей соответственно.

"Кредиты группы выросли (за квартал — ред.) на 1,6% без учета валютной составляющей, до 22,9 триллиона рублей. Розничный кредитный портфель вырос на 0,9%, до 8,3 триллиона рублей, а корпоративное кредитование увеличилось на 1,8% без учета валютной переоценки, до 14,6 триллиона рублей", — говорится в сообщении.

Расходы Сбербанка на резервы во втором квартале выросли в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составили 132,9 миллиарда рублей, говорится в отчетности.

При этом чистый расход на создание резерва по долговым финансовым активам во втором квартале вырос в почти в 13,8 раза — до 126,5 миллиарда рублей, а переоценка кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества увеличилась в 18 раз, до 6,4 миллиарда рублей.

В результате за полугодие отчисления в резервы составили 300 миллиардов рублей против 54,3 миллиарда рублей годом ранее.

Сбербанк на фоне постепенного восстановления экономики прогнозирует для себя умеренно оптимистичное второе полугодие, сообщила финансовый директор банка Александра Бурико.

"Постепенное восстановление экономики дает основу для нашего умеренно оптимистичного прогноза на второе полугодие", — приводятся в сообщении ее слова.