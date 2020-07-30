МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Банк России намерен в этом году ввести ежеквартальный рэнкинг страховщиков по уровню обоснованных жалоб, поступивших к нему, говорится в сообщении регулятора.

Жалоба считается обоснованной, если был подтвержден факт нарушения прав потребителя. Рэнкинг по уровню жалоб будет публиковаться из расчета на тысячу заключенных договоров по имущественному страхованию или застрахованных лиц по личному страхованию.

Отмечается, что в рэнкинг попадут все действующие страховые организации, за исключением тех, которые осуществляют только страхование жизни, и небольших компаний, у которых менее 20 тысяч клиентов.

"Рэнкинг будет в определенной степени иллюстрировать качество взаимодействия страховой организации с клиентами. На наш взгляд, он может стать ориентиром для оценки удовлетворенности потребителей, а также полезным сигналом для самих страховщиков по совершенствованию своих процедур и бизнес-моделей по работе с клиентами", — прокомментировал первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

ЦБ будет уведомлять страховщиков о дате публикации рэнкинга и методологии расчета не позднее чем за три месяца. Каждая компания получит информацию о своем рассчитанном показателе и сможет предварительно обсудить его с регулятором.