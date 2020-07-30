МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Россияне за второй квартал вопреки многолетней традиции нарастили долю безналичных расчетов при оплате товаров и услуг — на 0,3 процентного пункта, до 53,4%, говорится в исследовании Сбербанка.

Доля безналичных платежей в РФ много лет падала во втором квартала после резкого роста в первом. Так, в апреле-июне прошлого года показатель упал на 1,4 процентного пункта по сравнению с первым кварталом, в 2018 году падение составило также 1,4 процентного пункта, в 2017 году доля снизилась на 0,7 процентного пункта.

"Второй квартал 2020 года оказался нехарактерным во всем, и даже в части структуры денежного обращения. Вопреки многолетней закономерности доля безналичных расчетов при оплате товаров и услуг населением выросла по сравнению с предшествующим кварталом и достигла 53,4%", — сказано в исследовании. В первом квартале показатель находился на уровне 53,1%.

Отмечается, что превышение доли безналичных платежей над трендовым уровнем составило порядка 2 процентных пункта. "Это в значительной степени объясняется изменением потребительских привычек во время пандемии, но также существует риск роста "серого" наличного оборота", — считают аналитики.

В то же время внутри квартала доля безналичных трат существенно колебалась — максимум эксперты отметили на неделе с 4 по 10 мая на уровне в 57,3%.

По данным ЦБ, доля безналичных операций в торговом розничном обороте в 2019 году составила порядка 65%. А по итогам текущего года она вырастет примерно до 70%, прогнозировал регулятор в начале апреля.