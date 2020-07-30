БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Амурской области в четверг признал обоснованными требования "Финвижн" по иску о допэмиссии банка "Восточный", сообщил РИА Новости представитель суда.

Компания "Финвижн" Артема Аветисяна в иске требовала признать недействительными ряд решений совета директоров банка о размещении дополнительного выпуска 500 миллиардов акций по цене 1 копейка за акцию, а также сам допвыпуск. Ранее заседание было отложено до 30 июля в связи с тем, что истец заявил, что у него не было времени ознакомиться с предоставленными документами.

"Суд принял решение удовлетворить исковые требования "Финвижн", — сказал собеседник.

Оценочная экспертиза, проведенная в рамках иска, в феврале заключила, что стоимость одной акции банка составляет 2,23 копейки, а не 1 копейку, как было на момент допвыпуска 500 миллиардов ценных бумаг.

В марте прошлого года инвестфонд Baring Vostok заявлял РИА Новости о готовности выкупать допэмиссию акций "Восточного", несмотря на иск компании Аветисяна. ЦБ РФ в декабре признал этот дополнительный выпуск на 5 миллиардов рублей, зарегистрированный в октябре 2018 года, несостоявшимся из-за "неразмещения эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска".

Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале 2019 года после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви. В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. Параллельно стороны ведут несколько арбитражных разбирательств, в рамках одного из которых контроль в банке перешел от Baring к "Финвижн".