МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Средняя ставка по ипотеке в России выросла в июне впервые с апреля прошлого года — на 0,1 процентного пункта, до 7,5%, следует из данных ЦБ.

Российские банки предоставили клиентам в прошлом месяце 116,42 тысячи ипотечных ссуд, что на 36,2% больше показателя в мае. В годовом выражении число выданных кредитов подскочило на 20,8%.

Объем предоставленных в июне кредитов увеличился на 38,9% по сравнению с маем и на 28,5% по сравнению с июнем прошлого года — до 276,07 миллиарда рублей.

В результате портфель выданных банками ипотечных кредитов вырос в июне на 1,2% в ежемесячном выражении и на 13,9% в годовом выражении и на 1 июля составил рекордные 7,945 триллиона рублей. Просроченная ипотечная задолженность в июне выросла незначительно — на 0,06%, до 66,1 миллиарда рублей.

Также в июне вновь начал расти средний срок, на который россияне берут ипотеку, хотя увеличение составило всего 1 месяц — до 217,8 месяца против 216,6 месяца в мае.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в конце июня сообщила, что средняя ставка по ипотеке в России упала в мае сразу на 0,9 процентного пункта — до нового исторического минимума в 7,4%. Это произошло во многом благодаря новой льготной программе на покупку квартир в новостройке под 6,5%: по ней была выдана треть всех кредитов.