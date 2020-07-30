МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал обоснованными еще два требования Сбербанка к председателю совета директоров и основателю нефтяной группы "Новый поток" Дмитрию Мазурову на общую сумму более 128 миллиардов рублей, следует из опубликованных в четверг резолютивных частей двух определений суда.

Суд включил требования в размере около 125,3 миллиарда рублей и около 3,1 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов Мазурова. Ранее в реестр были включены требования Сбербанка на 28,1 миллиарда рублей и подконтрольной крупнейшему российскому банку компании "СБК" — на 28,5 миллиарда рублей.

Девятый арбитражный апелляционный суд в июне по заявлению иностранной компании Persit Services Inc. признал Мазурова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Суд принял во внимание, что Мазуров находится под стражей по обвинению в экономическом преступлении, предпринимал действия по отчуждению активов — квартиры общей площадью около 494 квадратных метров в центре Москвы стоимостью 1 миллиард рублей и долей в ООО "ТПФ" стоимостью около 2,6 миллиарда рублей и Интерпромбанке номинальной стоимостью около 127 миллионов рублей.

Апелляционная инстанция отменила определение арбитражного суда Москвы, который в январе ввел начальную процедуру банкротства бизнесмена – реструктуризацию долгов.

На начало июня сумма известных требований, предъявленных к Мазурову, в деле о банкротстве составляла почти 232 миллиарда рублей. Среди кредиторов бизнесмена — Сбербанк и подконтрольная ему компания "СБК", Промсвязьбанк, ВТБ, "Московский кредитный банк", предположительно связанная с МКБ компания "Балтсетьстрой", банк "Абсолют", "Кредит Европа Банк" и Федеральная налоговая служба.

Правоохранительные органы задержали Мазурова в июле 2019 года в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного по заявлению Сбербанка — крупнейшего кредитора группы. Сейчас бизнесмен находится под стражей. Группа "Новый поток" была крупнейшим в России независимым от основных нефтяных компаний нефтепереработчиком. В настоящее время она лишилась всех основных активов, в частности, Антипинский НПЗ в мае 2019 года был взыскан Сбербанком как залог по кредиту. В декабре арбитражный суд Тюменской области признал завод банкротом, но он продолжает работу.