МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Июньский рост средней ставки по ипотеке в России является временным явлением и может быть вызван тем, что в результате удовлетворения отложенного спроса в мае за счет льготной ипотеки под 6,5% ее доля в общей выдаче могла сократиться, сообщил РИА Новости экономист "БКС Премьер" Антон Покатович.

По данным ЦБ, средняя ставка по ипотеке в России выросла в июне впервые с апреля прошлого года — на 0,1 процентного пункта, до 7,5%. При этом в мае она снизилась до исторического минимума в 7,4%.

"На наш взгляд, повышение средних ставок по ипотеке в июне до 7,5% может быть связано с учетом ипотечных кредитов, выдаваемых по льготной ставке, при расчете средних ставок по ипотеке", — сказал он.

Эксперт пояснил, что падение ставки до 7,4% годовых в мае могло быть обусловлено, в том числе, и реализацией отложенного спроса россиян, который удовлетворялся с помощью выдач ипотечных кредитов по льготным ставкам, не превышающим 6,5%. В то же время, "рыночная" средняя ставка без учета льготируемых ипотечных кредитов в мае могла находиться на уровнях вблизи 7,6-8%.

"Можно предположить, что в июне часть отложенного ипотечного спроса могла быть удовлетворена, доля льготных ипотечных кредитов при расчете средних ставок также могла сократиться, что привело к приближению июньской средней ставки к "рыночной" средней и отразилось ее повышением до 7,5%", — прокомментировал Покатович.

Однако это явление временное — тренд на снижение ипотечных ставок далее по году может продолжиться, считает экономист. "Мы не исключаем, что ЦБ все еще не закончил цикл снижения ключевой ставки. В этой связи полагаем, что по итогам года ставки по ипотеке могут находиться в диапазоне 7-7,5%", — заключил он.