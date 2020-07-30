МОСКВА, 30 июля. — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 58–59 /2194–2195/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5456-У от 12.05.2020 "О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58705 от 18.06.2020, вступает в силу с 1.04.2021/.