МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Сбербанк ожидает ключевую ставку Банка России по итогам 2020 года на уровне 4%, в 2021 году прогнозирует ее возвращение к 5%, следует из презентации крупнейшего российского банка.

По прогнозу банка, ключевая ставка ЦБ на конец 2022 года будет на уровне 5,5% годовых.

Банк России в июле снизил ключевую ставку в третий раз подряд — на 0,25 процентного пункта, до 4,25% годовых. Это стало новым историческим минимумом. Глава регулятора Эльвира Набиуллина тогда отмечала, что ЦБ допускает, что сохраняется потенциал для снижения ключевой ставки в 2020 году.

Кроме того, Сбербанк понизил прогноз по росту кредитования физлиц в России в 2020 году до 6-8% с ранее ожидавшихся 12-14%, будет расти лучше сектора, говорится в материалах крупнейшего российского банка.

При этом он по-прежнему ожидает, что корпоративное кредитование в стране увеличится в 2020 году на 6-8% и Сбербанк покажет рост в соответствии с сектором.

Также Сбербанк улучшил прогноз по приросту средств физлиц в банках РФ в 2020 году до 8-10% с ранее ожидавшихся 5-7%, будет расти вместе с сектором. Кредитная организация по-прежнему ждет роста корпоративных депозитов на 8-10% и своего роста в рамках данного диапазона.