МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Сбербанк соберет наблюдательный совет по рассмотрению новой стратегии в четвертом квартале, точной даты пока нет, сообщила финансовый директор банка Александра Бурико.

"Стратегию планируется рассматривать в четвертом квартале, скорее всего, это будет близко к концу года, не случится в августе, совершенно точно. Как только мы дату назначим, мы всех обязательно об этом уведомим", — заявила Бурико.

Сбербанк по-прежнему планирует провести набсовет по размеру дивидендов за 2019 год во второй половине августа, сообщила финдиректор банка Александра Бурико.

В мае глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк соберет набсовет во второй половине августа для определения размера дивидендов по итогам 2019 года, их размер будет зависеть от последствий коронавируса, но вероятность выплаты в 50% прибыли по МСФО остается. Ранее в четверг Бурико заявила, что банк по-прежнему планирует выплатить дивиденды за 2019 год в 50% прибыли по МСФО.

"Здесь никаких изменений нет", — ответила Бурико на вопрос, сохраняются ли планы по проведению набсовета по дивидендам за 2019 год во второй половине августа.