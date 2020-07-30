МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Июньский рост средней ставки по ипотеке в России вызван действиями отдельных участников рынка, при этом доля ссуд, выданных по государственной программе кредитования под 6,5%, увеличилась в прошлом месяце до 33%, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ.

По данным регулятора, средняя ставка по ипотеке в России выросла в июне впервые с апреля прошлого года — на 0,1 процентного пункта, до 7,5%. При этом в мае она снизилась до исторического минимума в 7,4%.

"Рост ставок по ипотеке в июне был вызван действиями отдельных участников рынка. Вместе с тем, большинство банков, предоставляющих ипотечные кредиты, продолжили снижение ставок", — отметили в ЦБ.

Экономист "БКС Премьер" Антон Покатович и директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин предположили, что это может быть связано с меньшей долей льготных кредитов по госпрограмме.

Однако в ЦБ, напротив, заявили об увеличении доли льготных ипотечных ссуд. "Доля кредитов, предоставленных по государственной "программе 6,5%", в июне составила 33% против 31% в мае", — указал регулятор.