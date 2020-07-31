МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в пятницу утром ускорила темпы роста и держится на уровне около 11,1 тысячи долларов на фоне постепенного восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что закрытие месяца на текущих ценовых уровнях предполагает дальнейший рост цены криптовалюты.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.57 мск биткоин дорожает на 1,45%, до 11 136 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 1,34%, до 11 141 доллара. На долю биткоина приходится примерно 62,3% рынка.

"Биткоин растет на фоне восстановления мировой экономики после пандемии. Оживает торговля, сектор услуг, в том числе и "тех", за которые принято расплачиваться криптовалютой", — пояснил глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

Независимый эксперт Мансур Гусейнов отметил, что закрытие месяца на текущих уровнях предполагает, что стоимость биткоина может еще вырасти в будущем.

"Рынок продолжает боковое движение в диапазоне 10 900 — 11 400 долларов. Закрытие месяца, вероятно, будет на этом же уровне, поскольку агрессивных продаж нет. Такое закрытие будет хорошим сигналом для "быков" и предполагает возможность дальнейшего роста (цены биткоина — ред.)", — сказал он.

В воскресенье цена биткоина превысила психологическую отметку в 10 тысяч долларов с начала июня, достигнув 10 018 долларов. Позднее, в понедельник, стоимость криптовалюты поднялась еще выше и впервые с августа 2019 года преодолела отметку в 11 тысяч долларов. Опрошенные РИА Новости эксперты прогнозировали дальнейший рост цены биткоина — на росте интереса к криптовалюте и увеличении спроса на децентрализованность и анонимность.