МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин дал поручение главе правительства Михаилу Мишустину и главе Банка России Эльвире Набиуллиной доложить ему о возможности дополнительных мер поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках. Срок — до 1 октября текущего года, сообщила пресс-служба Кремля.

"Правительству РФ совместно с Центральным банком РФ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках. Доклад – до 1 октября 2020 года. Ответственные: Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина", — говорится в перечне поручений по итогам встречи Путина с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Путин также поручил правительству РФ представить предложения о выделении средств регионам для софинансирования расходов на субсидии гражданам на оплату услуг ЖКХ.

"Представить предложения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом уровня их бюджетной обеспеченности для софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в целях выравнивания условий получения указанной социальной поддержки на территории Российской Федерации", — говорится в документе.