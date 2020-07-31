МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. ВТБ фиксирует случаи мошеннических действий со стороны ряда паевых инвестиционных фондов (ПИФов), которые привлекают средства граждан, используя поддельные банковские гарантии, якобы выданные ВТБ, сообщила пресс-служба банка.

"Привлекая деньги граждан, они (ПИФы – ред.) сообщают в рекламных материалах, что гарантируют выплаты пайщикам до 5 миллионов рублей – причем не со своей стороны, а со стороны ВТБ, с которым у ПИФ якобы заключено соглашение о выдаче банковской гарантии. Предъявляемые при этом вкладчикам банковские гарантии являются подделкой и не имеют никакого отношения к действительности", — рассказали в банке.

Так, в середине июля в ВТБ поступили обращения клиентов одного из ПИФов в Приволжье. В информационном вестнике этого фонда указывалось о получении им некой "банковской гарантии" в ВТБ, целью которой якобы является обеспечение исполнения обязательств перед пайщиками по договорам передачи личных сбережений.

По условиям "гарантии", как следовало из материалов ПИФа, ВТБ "безотзывно обязуется выплатить пайщикам денежную сумму в размере 5 миллионов рублей в течение 5 рабочих дней". Пайщики заявляют ВТБ о желании стать бенефициарами данной "гарантии" и получить указанные средства.

ВТБ удалось получить копию бумаги, на которую ссылаются клиенты ПИФа. "После проверки выяснилось, что документ является подделкой – ВТБ никогда не выдавал такую гарантию. Банк ответственно заявляет, что информация, содержащаяся в гарантии, является ложной и используется исключительно для привлечения средств клиентов в ПИФ обманным путем", — пояснил банк.

В кредитной организации также заявили, что на рынке нередки случаи, когда небольшие компании рассчитывают увеличить свою клиентскую базу фейковыми заверениями о сотрудничестве с крупными брендами, в данном случае – надежными игроками банковского рынка. Таким образом они вводят клиентов в заблуждение, привлекая их средства нечестным путем.

"Банк призывает граждан быть бдительными и напоминает, что ВТБ не выпускает безотзывные банковские гарантии, принципалом по которым выступают кредитные потребительские кооперативы, а бенефициарами – неограниченный круг физических лиц – пайщиков или членов таких организаций. Обращаем внимание, что выпуск такого рода гарантий даже не предусмотрен законодательством РФ", — добавили в пресс-службе.