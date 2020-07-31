МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Сбербанк первым из российских компаний разработал облачную блокчейн-платформу для проведения автоматических быстрых расчетов, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов.

"Для проведения автоматических быстрых расчетов Сбербанк первым из российских компаний разработал облачную блокчейн-платформу. Платформа разместится в SberCloud. Использование облака SberCloud позволит получать доступ к необходимому количеству ИТ-ресурсов за секунды, что крайне важно при росте количества клиентов и транзакций на блокчейн-платформе", — сказал он.

Попов отметил, что теперь любая компания сможет за несколько минут начать пользоваться смарт-контрактами, разработанными Сбербанком, или создать свой собственный. "Смарт-контракты позволят автоматизировать бизнес-логику многих сделок, гарантируя дисциплину и корректность расчетов. Платежи по смарт-контрактам проходят автоматически, а средства поступают продавцу за несколько секунд", — добавил зампред правления банка.

Со временем на платформу будут выведены различные сервисы Сбербанка и партнеров банка, что позволит создавать новые финансовые продукты для корпоративных клиентов, поделился планами Попов. При этом он подчеркнул, что присоединиться к платформе смогут также другие банки и технологические компании.

"Разработка подобных решений на основе блокчейна — важный мировой тренд, и наша платформа имеет все шансы стать новым индустриальным стандартом", — заключил Попов.