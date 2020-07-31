МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Сбербанк намерен заключить контракты на страхование от несчастных случаев и добровольное медицинское страхование своих сотрудников в 2020-2022 годах на сумму в 8 миллиардов рублей, следует из данных портала госзакупок.

Ранее Сбербанк объявил конкурс на оказание услуг страхования от несчастных случаев и добровольного медицинского страхования своих сотрудников в 2020-2022 годах. В закупке три лота. Цена контракта лота №1 "Столицы" была заявлена почти в 3 миллиарда рублей, лота №2 "Поволжье, Центральная и Южная Россия" — 5 миллиардов рублей, лота №3 "Сибирь и Дальний Восток" — почти 3 миллиарда рублей. Число сотрудников, которых предстоит застраховать, не указывается.

На данный момент закупка завершена. Победителем по первому лоту признана страховая компания "Ресо-Гарантия". С ней планируется заключить контракт на сумму, практически равную начальной – почти в 3 миллиарда рублей.

По двум другим лотам контракты планируется заключить с АО "АльфаСтрахование". Компания сильно снизила начальную цену контрактов: по второму лоту она составляет около 3 миллиардов рублей, по третьему – около 2 миллиардов рублей.

Сведений о заключенных контрактах на портале пока нет.