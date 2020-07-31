МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Банк России с 2021 года планирует применять обновленную методику определения системно значимых банков, обновленный подход обеспечит более корректный учет международной активности банков, сказано в сообщении регулятора.

"Банк России уточнит методику формирования перечня системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Банк России планирует применять обновленную методику с 2021 года. При этом предполагается, что все действующие СЗКО после изменения методики останутся в соответствующем перечне", — сказано в сообщении.

Обновленный подход обеспечит более корректный учет международной активности банков, отмечает регулятор. Этот критерий будет включен в обобщающий показатель системной значимости кредитных организаций (сейчас он учитывается отдельно и не в полной мере отражает произошедшие за последние несколько лет изменения в международной активности банков).

Одновременно с этим проект указания ЦБ предусматривает перераспределение весов других показателей (размер банка, взаимосвязанность с другими финансовыми организациями, объем вкладов физических лиц), входящих в расчет обобщающего результата.