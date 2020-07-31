МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Динамика активов российского банковского сектора во втором квартале оказалась неплохой, учитывая экономический фон из-за короновируса. Согласно данным Банка России, объем активов в реальном выражении за апрель-июнь вырос на 1% и снизился на 1,2% в номинальном выражении. Для сравнения, с 2014 года лишь во втором квартале 2018 года прирост был больше — 1%, а в другие годы прирост апреля-июня не превышал 0,7%. Стоит отметить, что на реальную динамику активов очень сильно повлиял результат июня, когда сняли часть ограничений и за месяц активы выросли на 1,6%. Эксперты рассказали о рисках для рубля в августе

В целом с начала года (январь-июнь) активы банков в реальном выражении выросли на 6,8%, а в номинальном выражении на 4,3%. При этом динамика активов в реальном выражении в первом полугодии 2020 года является лучшей для этого временного интервала с 2014 года. До этого лучший результат первого полугодия был в 2017 году, когда активы в реальном выражении выросли лишь на 1,6%. Стоит отметить, что именно коронавирусная пандемия сыграла положительную роль для динамики, ведь были анонсированы программы кредитной поддержки экономики, а банки получили дополнительную ликвидность для предотвращения финансового кризиса.

Обращает на себя также внимание, что во втором квартале не было принудительно отозвано ни одной лицензии, как следствие влияние этого фактора на динамику активов отсутствовало. Отсутствие отзывов, скорее всего, стало следствием моратория на выездные проверки со стороны Центробанка. Однако после частичного снятия ограничений, в июле, своих лицензий лишились три кредитные организации. В целом же с начала года были принудительно отозваны только 7 лицензии у банков и небанковских кредитных организаций и еще 29 банков сдали свои лицензии в добровольном порядке.

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело анализ и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 июля 2020 года. В рейтинге представлены данные по 415 кредитным организациям России с действующими лицензиями на 31 июля 2020 года, по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ, а также данные из открытых источников. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ БАНКОВ "ПОСТРАДАЛИ" ОТ ВИРУСА

Согласно результатам исследования, во втором квартале объем активов в номинальном выражении вырос у 178 кредитных организаций или у 43% общего числа банков в рейтинге. Для сравнения, за аналогичный период в 2019 году доля банков с приростом была заметно больше — 58,6%, а в 2018 году — 57,5%. Таким образом, во втором квартале доля банков с приростом активов заметно снизилась и находится на достаточно невысоком уровне. Стоит отметить, что последний раз результат хуже был в первом квартале 2019 года, когда из-за перехода на новые стандарты бухгалтерского учета только 37% банков характеризовалось приростом. По мнению экспертов РИА Рейтинг, слабый результат у многих банков в номинальном выражении связан с укреплением рубля, без этого эффекта динамика была бы намного лучше. По оценкам РИА Рейтинг, в третьем квартале доля банков с приростом активов может немного увеличиться по мере оживления экономики, а также из-за ослабления рубля. Государственный долг российских регионов возобновил рост

Результаты исследования свидетельствуют, что разные размерные группы банков показали схожие результаты по доле банков с приростом активов. Так, у банков из ТОП-100 приростом активов характеризовалось 42% банков. Тогда как у банков второй сотни (с 101 по 200 места) доля с приростом была немного больше — 43%. В свою очередь, среди банков, занимающих в рейтинге места с 201 по 415, объем активов увеличился у 46% кредитных организаций.

При этом у крупных банков активы в денежном выражении сократились меньше всего. Так, объем суммарных активов крупных банков из ТОП-100 относительно 1 апреля сократился на 1,2%. У банков второй сотни (с 101 по 200 места) активы снизились на 8,6%, тогда как объем активов банков за пределами второй сотни (с 201 по 415 места) уменьшились на 9,7%. Разница в темпах снижения выглядит вполне закономерной, так как крупные банки имеют более простой доступ к ресурсам, выделяемым на преодоление последствий коронавируса.

Как следствие умеренного снижения активов у крупных банков, по сравнению с остальными банками, в банковской системе продолжился рост концентрации активов. Доля ТОП-50 банков в суммарном объеме активов банковского сектора за квартал выросла на 0,2 процентного пункта до 93,2% на 1 июля. При этом доля ТОП-30 банков по итогам второго квартала составила 89% против 88,2% на начало 2020 года. Тогда как на ТОП-100 в текущем рейтинге приходится уже 97,3%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в среднесрочной перспективе темпы консолидации активов российского банковского сектора продолжат оставаться на относительно высоком уровне.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПОМОГЛИ ГОСБАНКАМ

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, во втором квартале госбанки стали единственные из всех типов банков, активы которых характеризовались приростом в номинальном выражении. Объем суммарных активов банков с государственным участием за квартал увеличился на 0,1% против снижения на 1,7% у частных банков и снижения на 7,8% у иностранных банков. По мнению экспертов РИА Рейтинг, хороший результат госбанков связан с тем, что в условиях пандемии коронавируса именно госбанки являются основным каналом поддержки экономики со стороны правительства. Также обращает на себя внимание очень сильное сокращение активов у иностранных банков. Во-первых, это связано с большим влиянием валютной переоценки, так как иностранные банки исторически характеризуются высокой долей валютных активов. Во-вторых, на фоне мирового кризиса часть иностранных банков сокращаются объем операций на развивающихся рынках, для уменьшения рисков. Банки снизили вложения в ценные бумаги ЦБ до минимума с марта 2018 года

Первая десятка крупнейших банков во втором квартале 2020 года характеризовалась большим количеством изменений. Во-первых, в числе крупнейших появился новый банк — Совкомбанк. Укрепить свои позиций в рейтинге данный банк смог благодаря росту активов на 12,5%, что стало наибольшим приростом среди первых семниадацати банков. Также показали прогресс в местах в первой десятке смогли НКО НКЦ и Банк ФК Открытие, которые поднялись на одну позицию каждый до 4-о и 7-о места соответственно. С другой стороны, банками которые не смогли удержать свои позиции стали: АЛЬФА-БАНК, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК. В рейтинге на 1 июля АЛЬФА-БАНК занимает 5-е место, а МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК — 8-е место, каждый из банков за квартал опустился на одну позицию. При этом ЮниКредит Банк и вовсе покинул первую десятку и в текущем рейтинге расположился на 11-м месте, что стало следствием снижения активов на 7,2%.

Среди банков первой сотни наибольшим приростом активов в абсолютном выражении характеризовался Сбербанк, объем активов которого во втором квартале увеличился на 1,1% или на 357 миллиардов рублей. Стоит отметить, что динамика активов этого банка

связана с ростом межбанковского кредитования, а также вложений в высоколиквидные активы. Вторым по масштабам прироста активов стал Совкомбанк, прирост активов у которого составил 179 миллиардов рублей. При этом динамика активов этого банка стала следствием роста вложений в ценные бумаги, а также кредитования юридических лиц. Третьей, четвертой и пятой кредитными организациями по приросту объема активов во втором квартале стали БМ-Банк, Промсвязьбанк и Банк ФК Открытие, активы которых выросли на 147, 131 и 116 миллиардов рублей соответственно. Таким образом, во втором квартале быстрее всего росли госбанки. С другой стороны, наибольшим сокращением активов среди крупнейших банков характеризовалась АЛЬФА-БАНК, активы которой за квартал уменьшились на 393 миллиарда рублей.

Наилучшая относительная динамика активов среди ТОП-100 крупных кредитных организаций во втором квартале была у банка Банк КУБ, активы которого выросли на 48%, что позволило банку попасть в ТОП-100 по объему активов и занять 97-е место на 1 июля. Вторым по темпам прироста активов стал БМ-Банк, активы которого выросли на 27%, в результате чего этот банк смог занять 19-е место в рейтинге (+5 позиций). Третьим по динамике активов стал Газэнергобанк, объем активов которого вырос на 26%, который в текущем рейтинге занимает 85-е место (+15 позиций). Стоит отметить, что еще пять банков из первой сотни по объему активов во втором квартале характеризовались темпами прироста активов более чем на 10%.

С другой стороны, самую слабую относительную динамику активов среди ста крупнейших банков продемонстрировал ИНГ БАНК, активы которого сократились на 39%. Стоит отметить, что снижение активов этого банка обусловлено сокращением межбанковского кредитования. Вторым по темпам снижения стал Креди Агриколь КИБ, сокращение активов которого составило 33%. В текущем рейтинге ИНГ БАНК занимает 42-е место (-11 позиции), а Креди Агриколь КИБ — 91-е место (-15 позиций). Третьим по темпам снижения активов из числа крупнейших банков стал Эйч-эс-би-си Банк (РР), активы которого снизились на 29%. Таким образом, наибольшим сокращением активов характеризовались банки с иностранным участием.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, в третьем квартале реальная динамика активов будет хорошей. Во-первых, происходит дальнейшее снятие карантинных ограничений в регионах, как следствие, все большее число компаний возвращается к работе, что увеличивает спрос на заемные средства. Во-вторых, продолжают действовать меры поддержки и субсидирование процентных ставок по кредитам для некоторых заемщиков. В-третьих, вслед за снижением ключевой ставки до нового исторического минимума, рыночные ставки тоже, скорее всего, станут еще немного меньше, что активизирует кредитную активность.

Рейтинг банков по объему активов на 1 июля 2020 года в PDF-формате >>