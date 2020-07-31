МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Стандартные программы страхования выезжающих за рубеж (ВЗР) покрывают расходы на лечение коронавируса, рассказали опрошенные РИА Новости страховщики.

При этом они отметили, что пока из-за коронавируса тарифы на полисы заметно не поменялись.

"Компенсация медицинских расходов на лечение впервые возникшего инфекционного или вирусного заболевания, в том числе коронавируса, включена в стандартную программу страхования путешественников. Тарифная политика по продукту не менялась", — рассказала директор дивизиона "Защитные страховые продукты и сервисы" Сбербанка Катрин Соомре.

При этом она посоветовала оформлять полис с максимальной страховой суммой – из-за высокой стоимости медицинских услуг при госпитализации.

"Стандартный полис ВЗР от "АльфаСтрахование" включает и лечение от ковида", — сообщил начальник отдела андеррайтинга и методологии компании Антон Колегов. По его словам, на текущий момент тенденций кардинального изменения цен на полис ВЗР нет.

Медико-транспортные расходы, в том числе при заболевании коронавирусной инфекцией, покрывают полисы "Согласия", "Ренессанс Страхования" и "Тинькофф Страхования", ответили РИА Новости в компаниях. В последней добавили, что доработали форму полиса, чтобы клиенты видели текст с подтверждением покрытия и были спокойнее.