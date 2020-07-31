МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Десятки и даже сотни тысяч "спящих" счетов накапливаются в банках, которые при этом продолжают нести расходы на их сопровождение и учет, показал опрос российских кредитных организаций, проведенный РИА Новости.

Банки в РФ обязаны не реже одного раза в год обновлять сведения о владельцах счетов. В настоящее время, если сведения по клиенту не актуализированы, банки могут только принимать и зачислять деньги на счет. Любые иные операции по счету де-юре возможны только после обновления сведений или соответствующего решения клиента. Таким образом, если клиент не проводит операции по своему счету, то банки не вправе списывать комиссии за ведение счета или платежи в погашение кредитов клиента.

В связи с этим банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со "спящих" счетов, данные о владельцах которых им не удалось обновить в течение более года. Такое предложение подготовлено Абсолют-банком в рамках "регуляторной гильотины" Банка России.

В банке "Дом.РФ" заявили, что поддерживают данную инициативу и проблема "спящих счетов" актуальна для всех игроков. "По объективным причинам "спящие счета" могут быть не востребованы на протяжении многих лет. В результате в банках накапливаются десятки и сотни тысяч таких счетов. При этом кредитные организации продолжают нести расходы на их сопровождение и учет", — рассказал директор розничных продуктов банка Евгений Шитиков.

Директор по финансовому мониторингу и комплаенсу Росбанка Александр Попов отметил, что запрет на списывание банками платежей за кредит приводит к необоснованному начислению штрафных санкций, таких как неустойка и пени за несвоевременное погашение ссуды.

В Россельхозбанке и МКБ также заявили, что поддерживают данную инициативу. Предложенные изменения позволят устранить правовой вакуум между положениями Гражданского кодекса РФ и ЦБ. Так, клиент обязан оплатить услуги банка, если это предусмотрено договором, но при этом положение ЦБ прямо не включает списание кредитной задолженности и банковских комиссий в число операций, для проведения которых не требуется обновления сведений о клиенте, говорит директор правового департамента РСХБ Константин Ухов.