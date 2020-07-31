МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает нужным перейти от страхования ответственности владельца автомобиля, как это сейчас происходит в ОСАГО, к страхованию ответственности водителя, то есть именно того лица, которое может нанести ущерб, говорится в сообщении ведомства.

"Речь идет о переходе страхования от владельца источника повышенной опасности к лицу, непосредственно причинившему ущерб", — отметила заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС России Марина Пищулина в ходе круглого стола.

Она также обратилась к теме объединения полисов ОСАГО и каско в один документ, которая впервые была поднята прошлой весной. По словам Пищулиной, ФАС не поддерживает такую инициативу, поскольку речь идет о совсем разных видах страхования.

Именно эта проблема осложнила поиски путей совместить два договора. ОСАГО и каско — это, соответственно, страхование ответственности за возможное повреждение чьего-либо имущества и страхование своего собственного имущества. Более того, ОСАГО является обязательным для всех автовладельцев, тогда как каско — добровольно. Однако прошлой осенью ЦБ нашел способ их совместить — внести информацию о договоре каско в полис ОСАГО, не заключая договор каско отдельно.