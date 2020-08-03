МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Прибыль британско-гонконгской банковской группы HSBC Holdings plc, приходящаяся на головную компанию, по итогам первого полугодия 2020 года упала более чем в 4 раза в годовом выражении, до 1,977 миллиарда долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности банка.

В пересчете на одну акцию разводненная прибыль составила 0,1 доллара против 0,42 доллара годом ранее. Операционная прибыль банковской группы за отчетный период снизилась в 3 раза — до 3,36 миллиарда долларов. Чистый процентный доход группы составил 14,509 миллиарда долларов, снизившись на 4,8% в годовом выражении. Выручка уменьшилась на 8,9% — до 27,645 миллиарда долларов.

Прибыль, приходящаяся на головную компанию, во втором квартале упала в 22,7 раза, до 192 миллионов долларов. Чистый процентный доход группы составил 6,897 миллиарда долларов, что на 11,3% меньше показателя прошлого года.

HSBC отмечает, что низкие процентные ставки и снижение активности клиентов оказали давление на доходы компании, что, вероятно, продолжится и в последующих кварталах. "Мы намерены ускорить нашу программу преобразований и принять дополнительные меры, чтобы уменьшить давление на доход и чтобы создать потенциал для дальнейших инвестиций в технологии", — говорится в релизе компании.

Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation).