МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 3 августа аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского Оргбанка, сообщается на сайте регулятора.

"Банк России информирует о принятом решении об аннулировании с 3 августа 2020 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации коммерческий банк "Межбанковское объединение "Оргбанк"… город Москва…", — говорится в сообщении.

На сайте Оргбанка отмечается, что 6 июля на общем собрании участников банка было принято решение, на основании которого начата процедура добровольной ликвидации.

По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 июля занимал 318-е место в банковской системе РФ.