МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже валюты на внутреннем рынке с расчетами 31 июля составил 5,8 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.

ЦБ 10 марта начал упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила для поддержания финансовой стабильности в РФ.

Помимо этого, с 19 марта ЦБ продает дополнительные объемы валюты из ФНБ для реализации сделки по Сбербанку. Эти продажи проходят в случае цены нефти Urals ниже 25 долларов за баррель.

Исходя из раскрываемых ЦБ данных, эти дополнительные продажи не осуществляются начиная с 12 мая, когда проводились операции с расчетами 13 мая. С этого дня ежедневно продавалась валюта на сумму, которую "заказывал" Минфин по бюджетному правилу.

Объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 8 июля по 6 августа должен составить 125,6 миллиарда рублей. Ежедневно на эти цели предполагается направлять сумму в эквиваленте 5,7 миллиарда рублей.