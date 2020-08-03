МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток французской банковской группы Societe Generale от деятельности в России во втором квартале 2020 года составил 5 миллионов евро против прибыли годом ранее в 37 миллионов евро, сообщает финансовая организация.

Операционный убыток группы от деятельности в России в указанном периоде составил 7 миллионов евро против прибыли в 45 миллионов евро годом ранее, а чистый доход от банковской деятельности — 178 миллионов евро, что на 13,6% ниже показателя годичной давности.

Объем непогашенных кредитов в России в отчетном периоде увеличился на 1,6% при постоянных курсах валют или сократился на 7,1% при текущем курсе валют, а объем депозитов вырос на 11,3% при постоянных курсах валют или увеличился на 3,5% при текущем курсе валют.

Чистый убыток группы Societe Generale по итогам первого полугодия составил 1,59 миллиарда евро против прибыли годом ранее на уровне 1,74 миллиарда евро. Чистый доход от банковской деятельности уменьшился на 16,1% — до 12,475 миллиарда евро. Операционный убыток составил 171 миллион евро против прибыли годом ранее в 2,838 миллиарда евро.

Чистый убыток группы во втором квартале составил 1,264 миллиарда евро против прибыли годом ранее в 1,054 миллиарда евро. Чистый доход от банковской деятельности уменьшился на 15,7% и составил 5,296 миллиарда евро. Операционная прибыль снизилась в 10,8 раза — до 157 миллионов евро.

"В первой половине 2020 года группа Societe Generale успешно адаптировалась к последствиям кризиса в области здравоохранения и, следовательно, смогла эффективно поддерживать своих клиентов и сотрудников, тем самым укрепив свои позиции в качестве надежного партнера", — приводятся в релизе слова генерального директора Societe Generale Фредерика Удэа (Frederic Oudea).

Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности компании входит управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги и другое. В России у группы работают универсальный Росбанк, розничный "Русфинанс банк", а также страховая и лизинговая компании. У группы в РФ также был ипотечный банк "Дельтакредит", однако в июне 2019 года его объединили с Росбанком.