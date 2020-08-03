МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что подписал постановление о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%. Об этом он заявил в ходе совещания с вице-премьерами.

"Снизим размер первоначального взноса с 20 до 15%, соответствующее постановление подписано", — сказал Мишустин.

Премьер-министр отметил, что это позволит вовлечь в программу тех заемщиков, кто не успевал накопить необходимую сумму до 1 ноября.

"Такая же возможность появится у участников еще двух программ: льготной ипотеки для семей с детьми и дальневосточной ипотеки", — уточнил он.

"Также увеличим общую сумму кредитов, которую смогут выдать банки по программе льготной ипотеки под 6,5% годовых с 740 до 900 миллиардов рублей. Благодаря этому свои жилищные условия смогут улучшить не менее 310 тысяч семей", — заключил он.

Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена в конце апреля по поручению президента Владимира Путина. В ее рамках можно до ноября этого года получить кредит на покупку новостройки стоимостью до 6 миллионов рублей во всех российских регионах и стоимостью до 12 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Субсидируемая государством ставка в 6,5% действует в течение всего срока кредита.