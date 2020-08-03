МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в понедельник утром слегка снижается, сохраняясь на уровне 11 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. При этом к концу недели цена криптовалюты может продолжить рост к 12 тысячам долларов, заявил РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 11.02 мск биткоин дешевеет на 0,94%, до 11 178 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижается в цене на 1,17%, до 11 207 доллара. На долю биткоина приходится примерно 60,7% рынка.

По словам Гусейнова, на этой неделе биткоин может продолжить рост к 12 тысячам долларов. "Неделя и месяц закрылись хорошим ростом, биткоин торгуется выше важного уровня 10500 долларов. На фоне роста других активов и золота это движение в криптовалютах выглядит оправданным. На этой неделе возможно продолжение движения в диапазоне 11-12 тысяч долларов", — считает он.

В воскресенье цена биткоина впервые с августа 2019 года достигла отметки в 12 тысяч долларов в условиях постепенного восстановления мировой экономики. Однако после достижения этого уровня стоимость криптовалюты перешла к коррекционному снижению.

"Отклонение цен составило до 28% в "эфире" (криптовалюта ETH — ред.) и до 15% в биткоине. Пока это похоже на коррекцию, которую стоит выкупать, но вероятно, она продлится несколько дней, когда рынок будет колебаться. Для биткоина важно удержаться выше 10500 (долларов — ред.)", — добавил Гусейнов.