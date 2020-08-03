МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Снижение первоначально взноса по льготной ипотеке в России позволит сделать покупку жилья более доступной, прежде всего, для молодых семей, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке до 15% с 20%. Глава правительства отметил, что это позволит вовлечь в программу тех заемщиков, кто не успевал накопить необходимую сумму до 1 ноября.

"Снижение первоначального взноса по льготной ипотеке позволит сделать покупку жилья более доступной, прежде всего, для молодых семей, впервые приобретающих собственное жилье, в том числе с использованием средств материнского капитала", — приводит слова замминистра пресс-служба Минфина.

Правительство ранее утвердило изменения в программы льготного ипотечного кредитования "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека" и "Льготная ипотека 6,5%", предусматривающие снижение первоначального взноса по ипотечным кредитам, выдаваемым в рамках программ, с 20% до 15%.

Кроме того, уточнены отдельные положения программы "Льготная ипотека 6,5%", направленные на совершенствование порядка взаимодействия заемщиков, кредиторов и "Дом.РФ", пояснили в пресс-службе Минфина.