МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Россияне с помощью биометрической идентификации смогут удаленно повышать лимиты банковских переводов, сообщили РИА Новости в нескольких крупных кредитных организациях.

"Клиентам премиального сегмента "Сбербанк Первый", сдавшим биометрию в собственную биометрическую систему банка, уже сейчас доступна опция удаленного (дистанционного) увеличения лимита по платежам и переводам в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн". Биометрия позволяет провести операцию удаленно без необходимости посещать подразделение Сбербанка", — сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Активно над развитием обслуживания с помощью биометрии работает и ВТБ. В настоящее банк организовал полностью дистанционное открытие счетов для граждан, не являющихся клиентами банка, с использованием портала госуслуг и Единой биометрической системы. "Биометрическая верификация будет использоваться во всех каналах банка для увеличения лимитов по операциям клиентов, предоставлению новых услуг и повышению безопасности", — прокомментировали в банке.

Банк "Дом.РФ" рассматривает возможность предоставления дополнительных преимуществ для клиентов, которые сдали биометрию. Для таких клиентов могут быть увеличены лимиты на платежи и переводы, а также – упрощена подача заявки на продукты банка через мобильное приложение, сказал директор розничных продуктов банка Евгений Шитиков.

В будущем банк "Русский Стандарт" тоже планирует использовать биометрию для повышения качества услуг, предоставляемых клиентам, сдавшим ее. В том числе, к примеру, и для расширения лимитов, но обязательно с согласия клиента.