МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Банк России предложил рассмотреть "скользящую норму" выплат при взысканиях для сезонных рабочих, попавших в тяжелое финансовое положение. Об этом на обсуждении на площадке партии "Единая Россия" сказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Ранее депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроекты, по которым, в частности, кредиторы должны будут оставлять должникам на жизнь гарантированный минимум не ниже МРОТ. Изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный и Трудовой кодексы, законы "Об исполнительном производстве" и "О страховых пенсиях". Прожиточный минимум устанавливается региональными властями, но не может быть ниже МРОТ – 12 130 рублей.

При этом предусматриваются отдельные положения, касающиеся порядка взыскания средств с должника, чьи доходы не превышают прожиточного минимума: предполагается межведомственное взаимодействие приставов с банками, госавтоинспекцией, налоговыми органами с периодическим обновлением информации о том, появилось ли у должника имущество или доход, которые подлежат взысканию.

"Очень важно, не забыть сезонных рабочих, потому что есть у нас сезонные рабочие, которые могут два-три месяца работать, два три месяца отдыхать, чтобы не получилась история, чтобы в те месяцы, когда у них густо — мы с них сняли, а когда у них пусто — им не на что было жить. Может быть, сделать скользящую норму, что с такого счета не списывается, скажем так, в скользящих шести месяцах шесть прожиточных минимумов", — предложил Швецов.

"Нам нужно подумать, как это скажется на кредитных политиках финансовых институтов, потому что, конечно, доступность кредита снизится несколько, так как банки и некоторые микрофинансы (МФО — ред.) перестанут воспринимать часть дохода гражданина как источник выплат, и, конечно, активизируются черные кредиторы, с которыми мы боремся. То, что нам известно, люди, у которых, действительно, на уровне минимального прожиточного минимума есть текущий доход, обслуживают свои кредиты. Сейчас у них появится возможность этого не делать", — сказал первый зампред ЦБ.

Он также отметил, что здесь требуется дополнительный анализ, но он не думает, что это как-то затронет саму концепцию, которую ЦБ поддерживает.