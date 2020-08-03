МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Банк России поддерживает идею об использовании минимального размера оплаты труда (МРОТ) при защите минимального дохода должников от кредиторов, заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

В мае депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, по которому кредиторы должны будут оставлять должникам прожиточный минимум. Он устанавливается региональными властями, но не может быть ниже МРОТ, который в 2020 году составляет 12 130 рублей.

При этом предусматриваются отдельные положения, касающиеся порядка взыскания средств с должника, чьи доходы не превышают прожиточного минимума: предполагается межведомственное взаимодействие приставов с банками, госавтоинспекцией, налоговыми органами с периодическим обновлением информации о том, появилось ли у должника имущество или доход, которое подлежит взысканию.

"Мы, безусловно, поддерживаем (проект, обязывающий кредиторов оставлять должникам минимум не ниже МРОТ — ред.). И это, наверное, важный критерий справедливости, что защита должна быть не в процентах, а в МРОТах, потому что у нас есть достаточно богатые люди, и сегодня эти нормы Трудового кодекса защищают их большой доход от возможности взыскания – это абсолютно неправильно. В этом смысле прожиточный минимум или МРОТ — более релевантный показатель", — сказал Швецов в ходе обсуждения на площадке "Единой России".

Кроме того, он полагает, что если размер взыскания со счета должника будет ограничен, то ничего в самой процедуре взыскания менять не нужно. При этом если доступность к счету должника для коллекторов, судебных приставов, кредитных и микрофинансовых организаций будет неограниченной, то изменения в процедуре взыскания будут бесполезными.

"Наше глубокое мнение, что само исполнительное производство никаким образом не надо затрагивать – это сильно упростит закон, просто исполнительный лист будет иметь некие особенности взыскания и ничего больше", — добавил первый зампред ЦБ РФ.

"Третий момент, закон должен распространяться на потоки, а не на запасы. Запасы должны быть выведены из-под этого закона, речь идет только о текущем потоке, часть которого должна оставаться в распоряжении гражданина. Надо урегулировать то, что сегодня взыскивается у работодателя, не доходя до этого счета, и то, что взыскивается с этого специального счета, который гражданин объявил", — также отметил Швецов.