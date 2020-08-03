МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. ЦБ ожидает, что объем наличных денег в обращении в РФ после рекордов, достигнутых из-за пандемии коронавируса, будет сокращаться и по итогам 2020 года будет прирост лишь на 1,4-1,6 триллиона рублей, а в 2021 году показатель продолжит снижаться, следует из доклада Банка России о денежно-кредитной политике.

По данным ЦБ, объем наличных денег в стране стабильно увеличивается с начала февраля текущего года: за пять месяцев он вырос на 2,178 триллиона рублей и на 1 июля достиг рекордных 12,42 триллиона рублей.

"Ожидается, что по мере сворачивания ограничительных мер и возвращения экономической деятельности в обычный режим спрос на наличные деньги постепенно возвратится к уровням до пандемии. Соответственно, объем наличных денег в обращении будет постепенно сокращаться, но, вероятно, этот процесс частично растянется и на первую половину 2021 года. С учетом этого прогноз изменения объема наличных денег в обращении в 2020 году повышен до 1,4–1,6 триллиона рублей с последующим сокращением в 2021 году", — сказано в документе.

По данным регулятора, объем наличных денег в обращении за апрель – первую половину июля вырос на 1,4 триллиона рублей.

"Значительный отток ликвидности из банков был связан с ростом объема наличных денег. За апрель – первую половину июля их объем в обращении вырос на 1,4 триллиона рублей (с учетом средств, использованных для пополнения касс и банкоматов кредитных организаций)", — сказано в документе.