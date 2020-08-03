МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Россияне и бизнес в РФ все меньше обращаются за реструктуризацией кредитов: во второй половине июля число заявок от них снизилось по сравнению с первой частью месяца на 25%, до 82 тысяч заявлений, следует из материалов ЦБ.

"Тенденция к снижению количества поступающих обращений сохраняется. Так, за период с 16 по 29 июля от заемщиков поступило 82 тысячи заявлений на реструктуризацию кредитных договоров, тогда как за период с 1 по 15 июля этот показатель составлял порядка 110 тысяч", — сказано в документе.

Отмечается, что в целом с 20 марта по 29 июля в адрес кредитных организаций от заемщиков поступило 2,495 миллиона обращений об изменении условий кредитного договора. По состоянию на 29 июля банками рассмотрено 2,408 миллиона заявлений граждан, что составляет 96,5% от общего объема требований.

Банки к концу июля удовлетворили 1,486 миллиона заявлений о реструктуризации кредитов и отказали по 922,1 тысячи заявлений. В результате доля одобренных требований сохранилась примерно на уровне прошлого мониторинга – 61,7% от рассмотренных.

Количество требований, находящихся на рассмотрении в банках, снизилось на 3% по сравнению с результатами предыдущего мониторинга, до 86,5 тысячи обращений, из них 52,9% составляют заявки по потребительским кредитам физических лиц, 24,8% – по ипотечным кредитам, 18,6% – по кредитным картам и 2,3% – по автокредитам.

С началом пандемии коронавируса многие заемщики оказались в сложном положении из-за сокращения доходов. Чтобы помочь гражданам, в начале апреля в России был принят закон о кредитных каникулах, позволяющий тем, чьи доходы снизились более чем на 30%, получить отсрочку платежей по кредитам.