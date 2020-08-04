МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Международная платежная система Visa и компания "Яндекс.Касса" запустили сервис для работодателей по переводу заработной платы на карты всех российских банков, об этом стороны объявили во вторник.

"Visa и "Яндекс.Касса" запустили в России новый сервис для юридических лиц по переводу заработной платы сотрудников на карты любых российских банков. Переводы на карты Visa осуществляются при помощи Visa Direct – платформы для осуществления платежей в режиме реального времени. Для моментального зачисления заработной платы в качестве идентификатора может использоваться номер банковской карты. "Яндекс.Касса" – первый присоединившийся к сервису в России партнер, предоставляющий услуги расчетно-кассовых операций", — говорится в совместном пресс-релизе.

Начисление заработной платы сотрудникам вне зарплатного проекта как правило сопряжено для работодателей с дополнительными операционными и финансовыми расходами при создании и отправке множества платежных поручений на счета в других банках, пояснили в Visa и "Яндекс.Кассе".

Для малого и среднего бизнеса такая процедура зачастую приводит к сложностям в результате ограниченных ресурсов бухгалтерии, а для более крупных юридических лиц создает неудобства при обработке платежных поручений для большого штата персонала, говорится в релизе. При этом сотрудники, не состоящие в зарплатном проекте, всегда получают перевод позже своих коллег.

Как отмечается в сообщении, новый сервис позволит предоставить организациям возможность перечисления заработной платы в любой российский банк по выбору сотрудника без формирования платежных поручений, значительно сэкономив время, трудовые ресурсы и деньги. Предприятиям также больше не требуется заключать несколько зарплатных проектов с разными банками.

Для получения выплат заработной платы по номеру банковской карты, подключенной к сервису организации, сотруднику достаточно ввести номер карты в форму на странице "Яндекс.Кассы". Система предоставляет идентификатор — номер для выплаты, который сотрудник передает в бухгалтерию организации. Работодатель, в свою очередь, использует этот номер в списке с данными выплат, который загружает в личный кабинет сервиса и нажимает кнопку "Сделать выплату", чтобы перевести зарплату. Деньги поступают на карты сотрудников через несколько минут.