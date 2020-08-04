МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — во вторник утром слабо растет, продолжая возвращаться к отметке в 12 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.44 мск биткоин дорожает на 0,92%, до 11 273 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 0,56%, до 11 255 доллара. На долю биткоина приходится примерно 60,5% рынка.

В воскресенье цена биткоина впервые с августа 2019 года достигла отметки в 12 тысяч долларов в условиях постепенного восстановления мировой экономики. Однако после достижения этого уровня стоимость криптовалюты перешла к коррекционному снижению.

"Вчера волатильность на рынках снизилась, биткоин продолжил движение в диапазоне. С учётом сильного отскока цены от 12 тысяч долларов 2 августа, пробить этот уровень удастся не сразу, возможно, в течение этой недели", — заявил РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.

"Для тех, кто ждёт разворота цен, важно следить за уровнем 10500 долларов, при движении ниже шансы на возвращение медвежьего рынка очень высоки", — добавил он.