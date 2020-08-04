МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. В России после прохождения пика коронавирусной эпидемии коллекторы стали собирать с должников почти столько же денег, сколько до кризиса, пишет РБК со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

В июле средний размер платежа россиян коллекторам составил 5,3 тысячи рублей. Это на 1,8% выше, чем показатель марта, и на 5,3% — меньше февральских.

Издание отмечает, что речь идет о долгах граждан, которые взыскивают коллекторские агентства, работая с банками по агентской схеме.

НАПКА уточняет, что в прошлом 2019 году банками было передано коллекторам долгов на сумму в 545 млрд рублей.

Средний размер задолженности — 68,3 тысячи рублей.

Как прокомментировал президент НАПКА Эльман Мехтиев, кризис из-за пандемии коронавируса очень быстро отразился на платежеспособности должников.

"В марте снижение составило 7%, в апреле — 27%, в мае — 3%. В июне зафиксирован рост в размере 23%, в июле средний платеж вырос на 16%,- пояснил он.

отмечают и в других организациях. Например, гендиректор Национальной службы взыскания Роман Волосников сообщил, что июльские показатели схожи с прошлогодними и даже немного их превышают.

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», после завершения острой фазы пандемии ситуация с долгами по кредитам не улучшилась. Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле — еще в разгар пандемии,- остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей.