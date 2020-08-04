МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады июля подросла — до 4,584% после 4,549% во второй декаде, следует из материалов Банка России.

Показатель продемонстрировал положительную динамику впервые с первой декады мая. За это время ставка несколько раз подряд обновляла минимум. Самое низкое значение за всю историю подсчетов, начатых с июля 2009 года, фиксировалось как раз во второй декаде июля — 4,549%.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.