МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. По итогам первого полугодия 2020 года доходность размещения Государственной управляющей компанией (ГУК) ВЭБ.РФ пенсионных накоплений составила 7,34% по расширенному портфелю и 9,19% по портфелю госбумаг, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

По итогам первого квартала эти цифры составили 4,61% и 6,98% соответственно. Показатели доходности по портфелям ГУК заметно выше инфляции в годовом выражении, которая по данным Росстата по итогам июня 2020 года составила 3,2%.

"Хотя ВЭБ.РФ ориентирован прежде всего на сохранность накоплений и отбирает для вложений активы с низким риском, портфели ГУК на протяжении более пяти лет демонстрируют высокие результаты по доходности, а в отдельные периоды- задают самую высокую планку для рынка. И по итогам первого полугодия 2020 года быть "молчунами" выгодно, их накопления растут за счет инвестдохода", — сказал вице-президент ВЭБ.РФ Александр Попов.

ВЭБ.РФ работает с самым большим портфелем накоплений на рынке, по итогам первого полугодия его величина составила 1,857 трлн рублей. Для вложений средств будущих пенсий 39 млн клиентов Пенсионного фонда России ГУК выбирает облигации крупнейших российских компаний, госбумаги и депозиты в надёжных банках.

Консервативная стратегия ВЭБ.РФ как долгосрочного инвестора регулярно доказывает свою эффективность. Накопленная разнесенная по счетам граждан доходность обоих портфелей ГУК превышает накопленную инфляцию за последние 10 лет.