МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Чистый спрос россиян на наличную валюту в мае упал на 42% по сравнению с апрелем — до 1,2 миллиарда в долларовом эквиваленте, при этом чистый спрос на доллары снизился на 41%, на евро — на 48%, говорится в материалах Банка России.

Согласно данным регулятора, в мае на внутреннем рынке наблюдалось снижение спроса населения на наличную иностранную валюту. "Аналогичная тенденция отмечалась и в предыдущие два года. При стабильном предложении наличной иностранной валюты это привело к снижению чистого спроса на нее", — отмечает ЦБ.

"В мае 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился на 42% и составил 1,2 миллиарда долларов. Чистый спрос на доллары США снизился на 41%, на европейскую валюту — на 48%", — сообщает регулятор.

Объем покупки населением наличной иностранной валюты в банках вырос по сравнению с апрелем на 25%, до 1,1 миллиарда долларов. Долларов США было куплено на 28% больше, евро — на 17%. Средний размер сделки по покупке вырос на 3% и составил 2137 долларов. С валютных счетов физлица сняли 1,5 миллиарда долларов, что на 42% меньше, чем месяцем ранее.

Продажи наличной иностранной валюты уполномоченным банкам население уменьшило на 18% — до 500 миллионов долларов. Продажи долларов США сократились на 21%, европейской валюты — на 12%. Средний размер сделки по продаже снизился на 17%, до 720 долларов. На валютные счета физлица зачислили 900 миллионов долларов наличной иностранной валюты, что на 8% больше, чем в прошлом месяце.

Уполномоченные банки в мае сократили ввоз и вывоз наличной иностранной валюты. "В мае 2020 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 0,9 миллиарда долларов, что на 36% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США сократился на 34%, европейской валюты — на 64%. Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в мае 2020 года по сравнению с апрелем уменьшился на 75% и составил 0,1 миллиарда долларов", — подсчитал ЦБ.