МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ предусмотрело выплату ВТБ дивидендов за 2019 год в размере 10% от чистой прибыли банка по МСФО, следует из распоряжения кабмина, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации. Акции ВТБ упали почти на 5% на новостях по дивидендам

"Минфину России и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям Российской Федерации для участия в годовом общем собрании акционеров и в заседании наблюдательного совета банка ВТБ… при рассмотрении вопроса повестки о распределении прибыли … по итогам работы за 2019 год предусматривать направление на выплату дивидендов суммы, составляющей 10 процентов чистой прибыли банка ВТБ … за 2019 год", — говорится в документе.

ВТБ в августе определится с размером дивидендов за 2019 год, годовое собрание акционеров пройдет в сентябре, сообщал член правления банка Дмитрий Пьянов в мае. В июне он уточнял, что определяющим фактором при определении размера дивидендов ВТБ по итогам 2019 года станет значение норматива достаточности капитала на 30 июня этого года.