МИНСК, 5 авг — ПРАЙМ. Наблюдавшийся отток средств клиентов из Белгазпромбанка прекратился, сообщила временная администрация банка в пресс-релизе. Лукашенко намерен сохранить "Белгазпромбанк", даже если от него откажутся акционеры в России

Средства клиентов в Белгазпромбанке за второй квартал текущего года сократились примерно на 30% по сравнению с предыдущим кварталом, говорилось ранее в опубликованной на сайте банка финотчетности.

"Прекращение оттока средств клиентов вместе с поддержкой, оказанной Национальным банком Республики Беларусь, привели к улучшению показателя покрытия ликвидности, который с начала месяца вырос до 115,7%, обеспечив запас прочности для соблюдения установленных регулятором нормативов", — говорится в сообщении на сайте финучреждения. Рентабельность активов банка на 1 августа предварительно оценивается выше средних значений по банковской системе и составляет 1,9%, подчеркивается там.

"В целом отток клиентской базы юридических лиц со дня введения в банке временной администрации составил всего около 1% от общего числа клиентов – юридических лиц", — отмечается в пресс-релизе.

В июне в головном офисе "Белгазпромбанка", который на протяжении почти 20 лет возглавлял выдвинувшийся на президентский пост на выборах 9 августа Виктор Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Нацбанк Белоруссии ранее сообщил, что ввел временную администрацию в "Белгазпромбанке", ее руководителем назначена Ермакова. Ранее "Газпромбанк" и ПАО "Газпром" назвали незаконным назначение белорусской стороной руководителей "Белгазпромбанка". А Ермакова отмечала, что акционеры банка отказались обсуждать вопросы совместной деятельности.