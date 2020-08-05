МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении банка "Открытие" из-за выплаты по накопительным счетам меньше обещанного потребителям, сообщается на сайте службы.

Банк не выполнил предупреждение ведомства, выданное из-за ухудшения условий начисления процентов по накопительным счетам, лишив потребителей возможности получения выгод, обещанных ранее

"Федеральная антимонопольная служба возбудила дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции в отношении ПАО Банк "ФК Открытие". Кредитная организация привлекала потребителей повышенным размером процентной ставки по счету "Накопительный", однако в последствии снижала ее размер так, что привлеченные ранее клиенты лишились возможности получить проценты в заявленном банком размере", — говорится в сообщении.

Ранее служба обязала банк доначислить вкладчикам недополученный из-за действий банка доход по вкладу "Накопительный". Как поясняла служба, к ней поступила жалоба на кредитную организацию. При проведении проверки выяснилось, что на своем сайте банк при продвижении счета "Накопительный" привлекал внимание к максимальной процентной ставке по нему — 9%. Однако согласно условиям вклада, такая ставка начинала начисляться лишь с 12-го месяца, до этого размер ставки составлял 4%. Тем не менее, спустя 12 месяцев, банк снизил максимальную процентную ставку по счету до 8%.

ФАС ранее усмотрела в действиях банка нарушение закона "О защите конкуренции" и выдала ему соответствующее предупреждение. В случае, если банк его не исполнит, регулятор обещал возбудить антимонопольное дело.